Sostituto Hakimi: la lista dei candidati si allunga ulteriormente, ecco i due nomi nuovi

Inter, prosegue il toto nomi per scovare quale sarà il sostituto di Achraf Hakimi nella formazione di Simone Inzaghi

Prosegue il toto nomi per il possibile sostituto di Achraf Hakimi all’Inter. Il Corriere dello Sport ha voluto fare un ulteriore aggiornamento, aggiungendo ai già noti Denzel Dumfries, Davide Zappacosta e Nahuel Molina, altri due giocatori. Ormai i taccuini di Beppe Marotta e Piero Ausilio avranno principalmente nomi di terzini o laterali al loro interno. Secondo il quotidiano, il club meneghino potrebbe essere interessato, come alternativa ai giocatori sopracitati, anche al polacco Bartosz Bereszyński della Sampdoria e Joakim Maehle, protagonista a Euro 2020 con la Danimarca e che all’Atalanta non trova molto spazio avendo davanti un calciatore come Hans Hateboer.

Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI.

I tifosi nerazzurri si augurano di non dover sopportare fino al 31 agosto questo lento logorio, come accadde anni fa nella trattativa per portare Ivan Perisic a Milano, per sapere quale sarà il prescelto che sostituirà Achraf Hakimi. Nell’attesa sarà disponibile il jolly Matteo Darmian, che la scorsa stagione ha fatto molto bene.