Eddie Salcedo può lasciare l’Inter a titolo definitivo. Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Interlive.it, i nerazzurri sono a caccia di un compratore dell’attaccante classe 2001 tornato dal prestito al Verona. Salcedo piace a tanti club, tra questi anche il Torino dove ritroverebbe il suo mentore Ivan Juric. Anche in questo caso, l’Inter in caso di cessione vuole monetizzare per i soliti problemi di liquidità. Non ha la minima intenzione di svenderlo, anche se potrebbe essere utilizzato come pedina di scambio in qualche trattativa futura. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, dalla cessione al ruolo di quarta punta: le ultime su Salcedo

Abbiamo detto che ci sono tanti club su Eddie Salcedo, italiani sì ma occhio pure all’estero tra Francia, Spagna e Germania. Con la cessione dell’attaccante, l’Inter farebbe una plusvalenza tonda tonda. Tuttavia, se non dovesse arrivare nessun acquirente convincente, Salcedo potrebbe restare alla corte di Inzaghi come quarta punta.

Certo, Pinamonti permettendo. Entrambi, infatti, non potranno rimanere in vista della prossima stagione. Una situazione che andrà risolta dalla dirigenza al più presto per non rallentare il progetto dell’ex tecnico della Lazio.

