Ultime di calciomercato Inter: l’addio è ormai a un passo, nella giornata di domani visite mediche e poi firma sul contratto con scadenza giugno 2026

Superate le ultime questioni burocratiche, ormai ci siamo davvero per l’addio ufficiale all’Inter dopo una sola stagione. Una stagione importante per il club, culminata con la conquista dello scudetto che in bacheca mancava da ben undici anni. Lui è stato uno dei protagonisti in assoluto della grande cavalcata, tra gol (7) e ben undici assist: parliamo naturalmente di Achraf Hakimi. Il marocchino sta per diventare un ex visto che nella giornata di domani effettuerà le visite mediche a Parigi firmando poi il contratto che lo legherà al Paris Saint-Germain fino a giugno 2026 a fronte di uno stipendio da 8 milioni di euro netti più bonus. Alla società targata Suning andranno invece circa 70 milioni di euro bonus inclusi.

Calciomercato Inter, post Hakimi: Bellerin sempre in pole

Per il post Hakimi il nome più forte rimane quello di Bellerin, spagnolo in uscita dall’Arsenal. Fin qui, però, i ‘Gunners’ non hanno aperto alla formula, di fatto l’unica con cui può muoversi l’Inter in questa sessione di calciomercato: ovvero quella del prestito con diritto di riscatto. Dumfries e Zappacosta gli altri profili in lizza per la sostituzione dell’ex Dortmund.