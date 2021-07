Calciomercato Inter: Inzaghi vuole riaverlo a sua disposizione dopo l’esplosione alla Lazio. Operazione non semplice, possibile uno scambio alla pari

L’Inter ha bloccato Raspadori per la stagione 2022/2023, con il talento classe 2000 che potrebbe arrivare subito in caso di cessione di Lautaro Martinez. Se l’argentino dovesse restare, però, occhio a un ritorno, nello specifico al ritorno di Keita Balde. L’attaccante senegalese ha già vestito la maglia nerazzurra nel secondo e ultimo anno di Spalletti ed è reduce da una buona stagione alla Sampdoria. Simone Inzaghi è colui il quale lo ha valorizzato al massimo ai tempi della Lazio e, secondo il ‘Corriere dello Sport’, sta spingendo coi dirigenti per riaverlo a sua disposizione. Impossibile che il Monaco lo riceda in prestito visto che il contratto è in scadenza fra un anno, ecco perché l’ipotesi scambio rimane del tutto in piedi. Scambio con Ivan Perisic, che i nerazzurri vogliono cedere per liberarsi del suo ingaggio lordo di circa 9 milioni. Il croato ha disputato un ottimo Europeo ed è un ‘pallino’, oltre che connazionale, del tecnico dei monegaschi Kovac.

Inter, Inzaghi spinge per Keita: 5 gol nel 2018/2019. L’ultima partita con l’Empoli…

Nella stagione 2018/2019, la prima e al momento l’unica all’Inter, Keita ha collezionato 30 presenze mettendo a segno 5 gol. Uno di questi, all’ultima giornata contro l’Empoli, è stato fondamentale per la qualificazione Champions, anche se poi la rete l’ha ‘macchiata’ con l’espulsione al 90′ che ha messo in crisi Handanovic e compagni nei minuti finali del match.