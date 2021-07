Prima mossa per Raspadori: offerto Esposito, il Sassuolo riflette

Sebastiano Esposito potrebbe finire al Sassuolo nell’ambito dell’operazione Raspadori. Tra i protagonisti della promozione in Serie A del Venezia, il baby bomber potrebbe finire in neroverde per portare l’attaccante a Milano. Lo rivela La Gazzetta, secondo cui l’Inter starebbe pensando di cedere il proprio gioiello per arrivare ad un attaccante che piace più di Esposito (con la possibilità di ripetere un altro errore alla Zaniolo).

LEGGI ANCHE >>> Inter, da Emerson Royal a Kostic: le ultime sulle corsie esterne

LEGGI ANCHE >>> Interlive.it | Inter, via libera al doppio ritorno: le ultime

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Inter-Napoli, riaperto il dialogo per un giocatore