Summit in sede con Inzaghi | Domani la presentazione

Inter, in vista della presentazione ufficiale di domani, il nuovo allenatore Simone Inzaghi oggi è stato in sede con tutto il suo staff per una riunione

Domani ci sarà la presentazione ufficiale di Simone Inzaghi come nuovo allenatore dell’Inter. Nella giornata odierna, il nuovo tecnico era presente alla riunione svoltasi nella sede della società milanese di Viale della Liberazione a Milano con la dirigenza. Insieme al nuovo mister della squadra meneghina, c’era anche tutto il suo staff e non poteva mancare l’amministratore delegato Beppe Marotta. Viceversa domani alle ore 13, i tifosi nerazzurri potranno finalmente ascoltare la prima conferenza stampa del loro nuovo allenatore, che verrà ufficialmente presentato e avrà il compito di non far rimpiangere Antonio

Il compito del nuovo tecnico sarà di provare a portare, alla quarta partecipazione consecutiva, la squadra agli ottavi di Champions League, onorare lo scudetto conquistato nella scorsa stagione e, visto che con la Lazio ci è riuscito, vincere la Supercoppa Italiana contro la Juventus. Naturalmente per riuscirci avrà anche bisogno di avere una rosa competitiva, ma sia lui che i tifosi nerazzurri, sanno che possono contare sul buon Beppe Marotta.