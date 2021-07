Nella lista dei papabili partenti c’è sicuramente Valentino Lazaro, che potrebbe finire in un pacchetto insieme a Sensi alla Fiorentina

Ancora una stagione negativa per Stefano Sensi, reduce da una marea di problemi fisici che ne hanno condizionato continuità di impiego e rendimento. Per infortunio infatti il centrocampista ex Sassuolo ha dovuto anche rinunciare alla convocazione di Mancini per Euro 2020, collezionando così l’ennesima delusione. Sensi dal canto suo spera di tornare quanto prima ai suoi livelli, anche dal punto di vista fisico, vero tallone d’Achille di un centrocampista di talento ma particolarmente sfortunato. Il ragazzo però potrebbe non far parte più del progetto dell’Inter che si guarda intorno per una papabile cessione. In Italia in particolar modo resta vigile la Fiorentina. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo CLICCA QUI

Calciomercato Inter, doppio addio alla Fiorentina: Lazaro con Sensi

La prossima tappa della carriera di Sensi potrebbe essere proprio Firenze con la Viola che potrebbe provare anche per Valentino Lazaro, perfetto per il 4-3-3 di Vincenzo Italiano e sulla lista dei cedibili dell’Inter. L’austriaco è infatti di ritorno dopo l’avventura non esaltante al Borussia Moenchengladbach, ed è ora a caccia di una nuova chance.

A Lazaro stesso non dispiacerebbe restare in Italia. Per il doppio pacchetto l’Inter potrebbe incassare sui 28-29 milioni di euro.