Pinamonti: il suo futuro è incerto ma il giocatore è carico in vista della nuova stagione

Inter, l’attaccante Andrea Pinamonti è già carico in vista della prossima stagione e lo ha esternato con un brevissimo messaggio tramite il suo profilo Instagram

Oggi primo raduno ufficiale della nuova Inter targata Simone Inzaghii. Tra i giocatori presenti ad Appiano Gentile e quindi al primo allenamento in vista di una nuova stagione piena di incognite ma anche di tante speranze c’era anche Andrea Pinamonti. Il calciatore, per il momento, è aggregato alla squadra anche se le voci di mercato lo inseriscono sia nella lista dei partenti, che in quella che riguarda diversi intrecci e scambi per arrivare a qualche profilo importante. In ogni caso il giovane attaccante, ha voluto dimostrare, tramite il suo profilo Instagram, la sua felicità in vista della nuova stagione con due semplici parole: “Si ricomincia”. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

In attesa di conoscere quale sarà il suo futuro, per il momento si mette a disposizione di Simone Inzaghi e visto che probabilmente Sanchez, anche lui non confermatissimo, Lukaku e Lautaro Martinez si aggregheranno probabilmente per la trasferta in Florida, dovranno essere lui, Salcedo e Colidio a fare le veci dei compagni d’attacco.