Focus sull’Inter femminile: Yoreli Rincon al passo d’addio, le ultime

È sempre in fermento anche il calciomercato femminile, specie quello dell’Inter. Stando alle informazioni raccolte da Interlive.it, sta per dire addio alla squadra nerazzurra la forte trequartista colombiana Yoreli Rincon. Non rinnovato il suo contratto scaduto a giugno, la 27enne capitana della Colombia è però destinata a rimanere in Serie A visto che è vicinissima a un accordo su base annuale con la Sampdoria. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI.

L’operazione la sta portando a conclusione lo studio legale GTA Trust Legal Sport composto dall’Avvocato Gennaro Gisonna e dal Prof.Alessio Colonna.