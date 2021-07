L’Inter dopo l’addio di Hakimi continua a monitorare il mercato dei laterali destri. Nel mirino anche Molina dell’Udinese: si pensa allo scambio

Nei giorni scorsi è stato ufficializzato il passaggio di Achraf Hakimi al Paris Saint Germain. Una cessione molto dolorosa anche attraverso le parole di Marotta e Inzaghi che hanno recentemente presentato la prossima annata. Al netto delle problematiche economiche il laterale marocchino andrà comunque rimpiazzato adeguatamente, colmando il vuoto lasciato in fascia. Nello specifico l’Inter va a caccia di un terzino destro capace di coprire al meglio tutto il fronte, sia offensivo che difensivo. Il preferito al momento resta Bellerin, per il quale serve l’apertura al prestito dell’Arsenal, ma non sono da escludere anche altre piste meno costose provenienti dalla Serie A. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo CLICCA QUI

Calciomercato Inter, anche Molina per la fascia destra: idea di scambio

Tra i talenti più interessanti messi in luce dalla nostra Serie A in quella zona di campo c’è anche l’argentino Nahuel Molina, protagonista anche con la Seleccion di Leo Messi. Il suo apporto è stato fondamentale per l’Udinese visto che ha segnato 2 gol e fornito 5 assist in stagione tanto da attirare anche le mire del Siviglia.

Lo stesso Molina potrebbe diventare idea interessante anche per l’Inter che può offrire ai friulani uno scambio con Andrea Pinamonti valutato sui 15 milioni di euro. L’Udinese dal canto suo vorrebbe però 20 milioni cash per il proprio gioiello.