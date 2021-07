Lautaro Martinez continua ad essere osservato speciale dalle big europee. L’Inter non ha però bisogno di un’altra maxi cessione ma il Real Madrid ci prova

Lautaro Martinez protagonista sia con l’Inter, nella stupenda cavalcata scudetto dell’ultima annata, che con la Nazionale argentina in Copa America. Intanto i nerazzurri hanno piazzato una grande cessione con l’addio di Hakimi al PSG, ma ciò non toglie che alcuni top club europei continuino a fare un pensierino anche per il ‘Toro’. Dal canto suo il club di Suning, nonostante la situazione economica delicata, non avrebbe comunque necessità di andare a piazzare un altro divorzio top come quello legato al nome di Lautaro Martinez, che però piace e non poco al Real Madrid di Carlo Ancelotti. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Lautaro Martinez nel mirino di Ancelotti: soldi e scambio

Il Real per il nuovo corso con Ancelotti va a caccia di rinforzi di primo pelo per l’attacco, dove si punta ad un bomber di livello assoluto come Mbappe o Haaland. Entrambi èerò costano moltissimo: il francese è proprio irraggiungibile visto che il PSG non vuole privarsene nonostante il rischio di perderlo a zero fra un anno. Ecco perché non si esclude un tentativo per Lautaro, gradito ad Ancelotti, che significherebbe anche uno sgarbo agli odiati rivali dell’Atletico.

Perez può provarci offrendo 55-60 milioni di euro bonus inclusi più il cartellino di Luka Jovic, nel mirino del Milan. Difficilmente l’Inter direbbe di sì a tale proposta, visto che dopo l’addio di Hakimi non c’è necessità di fare cassa così importante. Lautaro partirebbe solo di fronte a offerta cash da 80-90 milioni di euro.