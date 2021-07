Coutinho può tornare in Italia: derby Milan-Inter sul mercato

Come ribadisce Sport, Coutinho continua ad essere uno dei nomi principali per la cessione in casa Barcellona. Secondo il quotidiano, Milan ed Inter sono molto interessate a lui e vorrebbero prenderlo solamente nel caso in cui ci siano condizioni economiche vantaggiose. Anche in virtù dell’alto ingaggio, appare comunque difficile che possa ritornare in Italia.

