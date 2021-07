Dalbert rifiuta la Turchia: servono 7 milioni, cessione in stallo

Come riporta ‘Il Corriere dello Sport’, rimane in stallo la situazione che riguarda Dalbert: il terzino brasiliano non sembra molto convinto di trasferirsi in Turchia e starebbe momentaneamente puntando i piedi. Essendo uno degli esuberi assolutamente da piazzare per ricavare milioni in ottica bilancio, l’Inter spera di riuscire a venderlo per circa 7 milioni di euro. Il Trabzonspor rimane in corsa per prenderlo.

