Wanda Nara: posta le foto dei figli di Maxi Lopez con la maglia rossonera

Inter, Wanda Nara iscrive i tre figli di Maxi Lopez al Milan Junior Camp e posta le loro foto con la maglia rossonera. Positivo anche il commento di Mauro Icardi

Ormai la squadra nerazzurra riguarda definitivamente il passato per la moglie dell’ex attaccante dell’Inter Mauro Icardi. La coppia sta per iniziare il loro terzo anno a Parigi, salvo movimenti di mercato che potrebbero portare il calciatore in un’altra squadra. Wanda Nara intanto ha iscritto i tre figli avuti dalla precedente storia con Maxi Lopez, Valentino, Costantino e Benedicto, al Milan Junior Camp a Cortina d’Ampezzo. Una cosa abbastanza impensabile tre anni fa, se i ragazzi avessero avuto l’età giusta per parteciparvi, ma che adesso sembra una ripicca nei confronti della ex squadra del marito.

La procuratrice e moglie del giocatore, ha poi voluto sottolineare questa situazione mostrando le foto su Instagram dei tre ragazzi con la maglia rossonera, con i premi vinti. Oltre alla foto ha aggiunto anche un commento: “La mamma più orgogliosa”. Naturalmente non poteva mancare anche un commento da parte di Mauro Icardi che ha commentato: “Complimenti campioni“.