Non solo Florenzi dalla Roma: occasione Pedro, ecco perché

L’Inter potrebbe attingere dalla Roma anche per quanto riguarda l’attacco. Secondo ‘Il Tempo’, i giallorossi stanno cercando una squadra italiana – anche in prestito – per un motivo ben preciso: il quotidiano riferisce che alla Roma serve che lo spagnolo giochi almeno un altro anno in Italia per usufruire degli sgravi fiscali del decreto crescita, opzione che fu utilizzata proprio per prenderlo un anno fa. Per beneficiarne, Pedro deve giocare almeno un altro anno in Serie A. L’Inter potrebbe essere interessata a prenderlo come quarta punta vista l’assenza di un altro elemento importante nel reparto avanzato.

