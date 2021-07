Sorpresa Di Lorenzo: ”É sul mercato, ascolteremo offerte”

L’agente di Di Lorenzo sgancia la bomba di mercato a ‘Radio Marte’: “Ci sentiamo sul mercato – ha detto Giuffredi – Anche se abbiamo rinnovato fino al 2026, se arrivano proposte interessanti le prendiamo in considerazione anche per il bene del Napoli, poiché il presidente ci ha riferito che sono tutti sul mercato” ha detto. Di Lorenzo, protagonista di un ottimo europeo, potrebbe diventare un buon innesto per l’Inter per sostituire Hakimi: in cambio può essere girato Vecino, pupillo di Spalletti che il tecnico ha già chiesto per rinforzare la mediana.

