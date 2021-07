Stando alle indiscrezioni provenienti dal Brasile l’Inter è molto interessata a un talentuoso attaccante brasiliano. Ostacolo saudita

Possibile colpo dell’Inter in Brasile. Secondo le indiscrezioni di ‘O Dia’, il club nerazzurro è molto interessato a Rodrigo Muniz, bomber brasiliano di soli 20 anni in forza al Flamengo. Per la fonte brasiliana la dirigenza interista è pronta a presentare un’offerta ufficiale al ‘Rubro-Negro’ per il cartellino del classe 2001, autore di 5 gol nella prima parte di questa stagione.

Gli ostacoli per arrivare a Muniz sono due, il prezzo fissato a 8 milioni di euro e la concorrenza rappresentata da Al-Nasr e Atletico Madrid. In particolare dai sauditi, che a quanto pare hanno già raggiunto un accordo con il calciatore. Gli spagnoli, invece, si sono un po’ defilati dopo che il Flamengo ha respinto la loro proposta da 5 milioni.