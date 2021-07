Inter: il direttore sportivo dei nerazzurri Piero Ausilio ha risposto alle domande dei giornalisti sul mercato del club senza sorprendere

Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, nel pomeriggio ha risposto ad alcune domande sui movimenti di mercato, in entrata e in uscita, proprio dei nerazzurri. Come ormai è noto, sulla fascia destra piace Hector Bellerin per il dopo Achraf Hakimi, mentre dovrebbe essere ceduto in prestito a breve Zinho Vanheusden al Genoa:

"Vanheusden? Stiamo lavorando, è una cosa che può essere fatta in poco tempo. Adesso vediamo. Bellerin? Su di lui invece non ci sono novità al momento".

Inter, Ausilio risponde ai giornalisti: il video