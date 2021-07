Andrea Pinamonti è a caccia di una nuova sistemazione per andare a maturare dopo un’annata in panchina. Lo Spezia ci prova e spunta la prelazione

Ha vissuto un’annata quasi da spettatore Andrea Pinamonti, attaccante dell’Inter classe 1999 che era la quarta punta nelle gerarchie di Antonio Conte. Il tecnico salentino fino alla vittoria matematica dello scudetto gli ha concesso solamente una manciata di minuti, prima poi di lanciarlo di tanto in tanto nella mischia nelle ultime uscite stagionali. Anche un gol all’attivo per Pinamonti che dopo una stagione da comprimario spera di tornare a giocare con continuità anche per proseguire il proprio percorso di crescita e maturazione difficilmente attuabile in nerazzurro alle spalle di calciatori come Lautaro e Lukaku. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Pinamonti allo Spezia: prelazione per Erlic

Nello specifico Pinamonti può finire in prestito allo Spezia, che va a caccia di rinforzi importanti per sognare un’altra grande salvezza dopo quella di quest’anno con Italiano. L’Inter nel caso può contribuire a pagare parte dello stipendio da due milioni di euro del baby bomber.

Ottimi i rapporti col neo ds Pecini, ecco perché lo stesso club di Zhang può strappare una sorta di prelazione sul centrale croato Erlic, per il quale il sassuolo vanta il 50% sulla futura rivendita. Il talentuoso difensore inoltre piace a Napoli e Fiorentina del suo ex allenatore Italiano.