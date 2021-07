Tra i vari scenari da considerare in casa Inter c’è anche quello relativo a Milan Skriniar, che è diviso tra suggestioni Premier e rinnovo

Le cessioni illustri di casa Inter dovrebbero fermarsi al solo Achraf Hakimi, che col suo passaggio al PSG ha contribuito a rinverdire i conti del club che intanto si prepara a respingere assalti di altre squadre per i propri campioni. Tra questi anche Milan Skrniar, sempre osservato speciale in Premier League e reduce dall’Europeo con la maglia della sua Slovacchia, con la quale è peraltro anche andato in gol nella fase a gironi. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo CLICCA QUI

Calciomercato Inter, Skriniar tra addio e rinnovo | Così cambia tutto

Skriniar resta dunque nel mirino di diverse big europee, Tottenham su tutte, che dopo i tentativi delle scorse sessioni potrebbe lanciare un nuovo assalto. Questa volta da Londra c’è anche Fabio Paratici, suo grande estimatore anche ai tempi della Juventus. Ciononostante il centrale slovacco dell’Inter vorrebbe rimanere in nerazzurro e nel caso il club meneghino potrebbe pensare di cederlo solo per una cifra tra i 45 e i 50 milioni di euro cash.

Qualora Skriniar dovesse restare, a fine mercato possibile rinnovo del contratto. L’attuale scade nel 2023, ed è possibile un prolungamento fino al 2024 o 2025 con aumento di stipendio fino a 4,5 milioni di euro più bonus a fronte dei 3,5 milioni attuali.