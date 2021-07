Sfuma Sergi Roberto: l’esterno del Barcellona firmerà il rinnovo

Il jolly del Barcellona Sergi Roberto resterà in Catalogna. In scadenza nel 2022, il club catalano ha deciso di rinnovargli il contratto, trovando l’approvazione del giocatore che intende rimanere in blaugrana. Lo rivela il ‘Mundo Deportivo’, secondo cui firmerà fino al 2024. Sfuma, dunque, l’occasione per l’Inter di arrivare a lui come si era parlato alcune settimane fa.

