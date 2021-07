Inter: sale moltissimo l’attesa per scoprire il nuovo main sponsor dei nerazzurri tanto atteso in vista della prossima stagione. I dettagli

Sale decisamente l’attesa per scoprire quale sarà il nuovo main sponsor dell’Inter, dopo la separazione con Pirelli, per la prossima stagione. Il principale partner dei nerazzurri, che sarà ben visibile sulla maglia della ‘Beneamata’, potrebbe essere individuato già nei prossimi giorni.

Gli indizi portano tutti a Socios.com, che già sponsorizza il Valencia in Spagna. L’annuncio, comunque, secondo ‘Repubblica’ è atteso davvero a giorni. Dopodiché, il ‘Biscione’ partirà in Usa per una tournéè speciale.