Pericolo Lione per Onana: Marotta punta il colpo a costo zero

Come riferisce tuttomercatoweb, l’Inter starebbe ancora provando a prendere il portiere dell’Ajax André Onana a costo zero. In scadenza a giugno 2022, è ormai chiaro che il suo futuro sarà altrove e i nerazzurri cercano di battere la concorrenza delle big. Tra queste, la più agguerrita sembra il Lione che sta puntando con decisione sul classe ’96, anche a costo di pagare subito un indennizzo per agevolarsi nella trattativa con l’Ajax.

