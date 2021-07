Quote Scudetto, i bookmakers indicano juve favorita davanti all’Inter e poi il nulla

Inter, quote scudetto la Juventus torna ad essere favorita davanti alla squadra di Simone Inzaghi. Staccatissime le altre cinque sorelle a partire dal Milan

Ieri si sono poste le prime basi per la stagione 2021/22 del campionato di serie A con la compilazione del calendario. I bookmakers hanno già iniziato a dare le prime quote per la lotta scudetto. L’Inter dovrebbe essere la squadra da battere essendo la detentrice del trofeo ma dopo aver perso sia il tecnico Antonio Conte, che per il momento rimane ancora senza panchina, ed il laterale destro Achraf Hakimi volato a Parigi, perde la sua leadership di favorita che ritorna nelle mani della Juventus che ha sostituito Andrea Pirlo con il ritorno di Max Allegri. In questo momento, ma l’evolversi del calciomercato potrà portare variazioni continue, la vittoria del Tricolore da parte della squadra torinese è data a 2,15 mentre quella milanese è a 3.25. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Secondo gli analisti delle scommesse, la prossima stagione sarà meno equilibrata di quanto inizialmente si prospettasse, visto che le altre cinque sorelle sono staccatissime: il Milan è dato a 12, Atalanta e Napoli sono a 14 mentre la Roma di José Mourinho è a 16, staccatissimi i cugini della Lazio nonostante Maurizio Sarri sono dati addirittura a 41. Incredibili invece le quote scudetto delle due neopromosse Salernitana, seconda nel campionato di serie B e Venezia che ha vinto i play-off battendo in finale il Cittadella, che sono quotate addirittura 4501 volte la posta.