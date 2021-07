Inter e Milan potrebbero tornare a battagliare sul mercato dopo l’affare Calhanoglu. Nel mirino un bomber a costo zero per il prossimo anno

L’Inter è pronta a dare battaglia a tutte le altre big del campionato per difendere lo scudetto vinto nel corso di questa straordinaria stagione. Avversario temibile, prettamente nella prima metà, è stato il Milan, calato poi nella seconda fase e finito per lotta per un posto Champions. Il destino di rossoneri e nerazzurri potrebbe però incrociarsi presto anche in sede di calciomercato. La compagine di Zhang, sempre molto attenta ai conti, si guarda intorno alla ricerca di un colpo top per la prossima estate ma a parametro zero. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI

Calciomercato Inter, Milan ko | Bomber a zero: idea Belotti

L’idea giusta per l’Inter potrebbe essere Andrea Belotti, reduce dall’Europeo vinto con la Nazionale di Mancini, e con un solo anno di contratto ancora con il Torino. I granata e il ‘Gallo’ sono infatti legati fino al 2022, e la società meneghina punta al grande colpo a costo zero. Il centravanti può diventare idea concreta per l’Inter come alternativa a Lukaku.

Così facendo Marotta e soci andrebbero a battere proprio la concorrenza dei rivali del Milan, che da tempo pensano proprio a Belotti per rinforzare il proprio attacco, magari proprio gratis tra un anno. Il terreno è quindi pronto per vivere nuove scintille di mercato da una sponda all’altra di Milano.