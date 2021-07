L’Inter torna a muoversi per il jolly che tanto piace a Simone Inzaghi. Tentativo di maxi scambio per arrivare al suo cartellino

Dalbert è diretto al Cagliari in prestito con diritto di riscatto a 7 milioni. Questa operazione ne ha aperta un’altra con protagonisti però ben tre calciatori: su tutti Naithan Nandez, giocatore che piace molto a Simone Inzaghi e che nella passata stagione ha dimostrato di saper agire anche come laterale destro in uno schema con la difesa a tre. Gli altri protagonisti di quello che possiamo definire maxi affare, come riporta stamane ‘La Gazzetta dello Sport’, sarebbero Radja Nainggolan e Lucien Agoume che ha rinnovato il suo contratto fino al 2024. L’Inter vorrebbe mettere sul piatto entrambi per arrivare appunto al cartellino dell’uruguagio, ambito pure dal Leeds.

Calciomercato Inter, Nandez affare in salita: giornata ‘calda’

Come riporta ‘Calciomercato.it’, quella di oggi sarà una giornata di incontri e colloqui tra le parti in causa per cercare di capire la fattibilità dell’operazione. Trovare una soluzione, almeno nell’immediato, non sarà semplice considerato che per Nandez – il quale ha una clausola risoluvita da 36 milioni di euro – il presidente dei sardi Giulini vuole anche del cash in aggiunta a delle contropartite tecniche. Staremo a vedere.