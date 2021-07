Nandez piace molto a Simone Inzaghi che staserà debutterà sulla panchina dell’Inter nell’amichevole a Cornaredo contro il Lugano

Ore calde sul fronte Nandez. Come riporta stamane ‘La Gazzetta dello Sport’, oggi a Cornaredo la dirigenza nerazzurra potrebbe incontrarsi con l’agente del jolly uruguagio desideroso di lasciare Cagliari per approdare in una big. In Svizzera il rappresentante (Oscar Bentancourt) del classe ’95 è praticamente di casa, anzi è stato lui uno degli organizzatori dell’evento e dunque della sfida col Lugano che andrà in scena stasera alle 20.30 e che sancirà il debutto di Inzaghi sulla panchina interista. Nandez piace moltissimo al tecnico piacentino poiché capace di agire sia da mezz’ala che da laterale destro.

Marotta e Ausilio puntano sempre a un maxi scambio (Nainggolan e Agoume i nomi sul tavolo stando alla ‘rosea’) per non tirare fuori nemmeno un euro – del resto le casse sono vuote – e al contempo realizzare delle plusvalenze.

Calciomercato Inter, colpo Nandez: sì di Giulini ad affare ‘alla Barella’

Il club del presidente Giulini, che intanto ha già preso dai nerazzurri il brasiliano Dalbert in prestito più diritto di riscatto a 7 milioni, vuole invece denaro contante e al massimo potrebbe dire sì al prestito oneroso con obbligo di riscatto, formula con cui vendette Barella proprio all’Inter due anni fa.