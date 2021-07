Donadoni: ”Inzaghi perfetto per l’Inter, Calhanoglu farà benissimo”

A La Gazzetta dello Sport, Donadoni ha parlato dell’Inter e nello specifico di Inzaghi e Calhanoglu: “Inzaghi è perfetto per questa Inter, ha l’esperienza per fare il salto di qualità e guidare una big. Ricordiamoci che nelle valutazione generale che sarà fatto a fine stagione, l’Inter ha deciso di ridimensionare le proprie ambizioni a causa dei debiti. Non sarà da sottovalutare. Calhanoglu? Secondo me farà benissimo, ha grande qualità” ha concluso.

