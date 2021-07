In casa Inter va risolta la possibile grana legata al futuro di Lautaro Martinez che piace sempre molto soprattutto in Spagna. Ipotesi per il prossimo anno

Lautaro Martinez è reduce anche dalla vittoria della Copa America da protagonista, dopo aver alzato lo scudetto con l’Inter targata Antonio Conte. Ennesimo successo per il ‘Toro’ che è sempre al centro di voci di mercato in uscita per ciò che riguarda il club di Suning, intento comunque a trattenerlo magari anche con un rinnovo. Il futuro del fenomenale argentino resta però in bilico mentre Inzaghi intanto spera di poter contare a lungo anche su di lui per proseguire la crescita dello stesso Lautaro ma anche e soprattutto di una Inter che non deve gettare al vento quanto di bello fatto negli ultimi due anni. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Lautaro per il Barcellona del prossimo anno: lo scambio

Ad ogni modo non sarà semplice andare a ritoccare l’accordo attualmente in essere con Lautaro, vista la concorrenza estera che potrebbe presto tentarlo ancora. Allo stato attuale è a scadenza giugno 2023 e non è da escludere che proprio la prossima estate, quella del 2022 possa essere quella del divorzio.

L’entourage di Lautaro lavora infatti ancora sul possibile addio che potrebbe essere dunque rimandato fra un anno quando potrebbe spuntarla il Barcellona sulla concorrenza di Atletico e Real. I catalani possono riproporre un contratto da 10 milioni di euro netti l’anno con la benedizione del connazionale Leo Messi. All’Inter, invece, potrebbero offrire sui 45 milioni più Depay, valutato intorno ai 30 ed appena arrivato.