Inter: in arrivo altri big dopo Skriniar che ha messo qualche minuto sulle gambe contro il Lugano. Spunta il ‘musicista’ de Vrij e non solo

L’Inter vince la Lugano Cup battendo ai rigori proprio il Lugano. Certo, non è un successo di particolare interesse per i nerazzurri. Soprattutto per Simone Inzaghi che dopo Milan Skriniar potrà avere qualche titolare in più.

LEGGI ANCHE>>> Asse Inter-Napoli, addio e colpo gratis | Spunta la data

Prima della tournée in Florida, infatti, il tecnico piacentino potrà contare su Stefan de Vrij, che arriverà oggi, e su Marcelo Brozovic domani. Ivan Perisic, invece, rimarrà ancora un po’ in vacanza considerando la positività al Covid che lui ha sconfitto l’8 luglio scorso. Vidal, Sanchez, Vecino e Lukaku si aggiungeranno al gruppo direttamente negli Stati Uniti.