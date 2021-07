Inter: ieri è andata in scena la sida amichevole tra il Lugano e i nerazzurri che si sono comportati molto bene. Ma qualcosa è andato storto

Lugano-Inter è andata in scena ieri sera proprio in Svizzera ed è stata una sfida davvero avvincente malgrado le assenze di sponda nerazzurra. Ed è stato anche un interessante esperimento in vista dell’inizio della prossima stagione. Non parliamo della partita, ma di quanto accaduto fuori. E’ stato provato il green pass, con 2000 biglietti venduti sui 6300 messi a disposizione.

Non tantissimi, anche perché molte persone sono state scoraggiate dalla necessità di procurarsi il certificato e sono rimaste a casa come affermato dagli svizzeri. Uno sperimento quindi, ci sentiamo di affermare, finito bene a metà. Di contro, i tifosi non sono sembrati così tanto convinti tanto che qualcuno voleva entrare senza certificato. Anche se, per tornare ad una normalità che ormai manca da troppo tempo, non ci sono molte altre alternative.