Ora il tradimento è completo: Icardi-Juve, Allegri dice si

Secondo il Corriere dello Sport, ci sarebbe l’accordo tra Icardi e la Juventus per sbarcare a Torino nella prossima stagione. L’argentino, che da tempo vuole vestire la maglia dei bianconeri, arriverebbe a Torino in virtù di uno scambio con Ronaldo, bomber che sta per concludere la propria avventura in bianconero e sogna di far parte di un dream team di livello pazzesco come il Psg. Come rivela il quotidiano, l’idea non dispiace ad Allegri ma tutto dipende dal portoghese che scioglierà gli ultimi dubbi molto presto.

