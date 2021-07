Il via libera di Inzaghi c’è da tempo. Profilo giovane, duttile e che l’Inter segue con attenzione fin dai tempi del Boca Juniors. Le ultime sull’affare

L’Inter si avvicina a Naithan Nandez. Come riporta stamane ‘La Gazzetta dello Sport’, il club nerazzurro ha raggiunto una intesa di massima col jolly uruguagio sulla base di un contratto quadriennale da 3 milioni di euro netti a stagione. L’ex Boca vuole a tutti i costi trasferirsi a Milano, alla corte di Simone Inzaghi che lo apprezza molto anche se non soprattutto per la sua duttilità. Nei piani del tecnico interista sarebbe lui l’erede di Hakimi, considerato che nella passata annata ha dimostrato di saper giocare anche da quinto di destra.

Calciomercato, affare Nandez: l’Inter punta al maxi scambio

Ora viene il difficile, con Marotta e Ausilio chiamati a trovare una intesa con il Cagliari: come noto la società di viale della Liberazione non può utilizzare formule diverse da quella del prestito con diritto di riscatto, mentre Giulini punta a monetizzare subito una buona parte dalla vendita del cartellino del classe ’95, in possesso di una clausola da 36 milioni. C’è il sì al prestito con obbligo. L’Inter ragiona soprattutto su un maxi scambio, con dentro Nainggolan – che però i sardi vogliono riprendersi solo a zero – e Pinamonti (pupillo del Ds Capozucca) il cui problema è rappresentato dall’ingaggio che sfiora coi bonus addirittura i 3 milioni di euro. Troppi per i rossoblù, che al club targato Suning potrebbero quindi chiedere altri nomi quali Agoume e Satriano. Staremo a vedere, intanto proseguono i contatti tra le due società. Domani in Lega possibile nuovo vertice con un obiettivo chiaro: trovare un accordo.