Inter: tutto pronto per la tournée americana dei nerazzurri che si preparano così alla nuova stagione targata Simone Inzaghi. I dettagli

Manca ancora oltre un mese all’inizio della nuova stagione, ma intanto l’Inter si prepara in vista del futuro prossimo. La nuova squadra, orfana di Antonio Conte e Achraf Hakimi, sotto la guida tecnica di Simone Inzaghi si prepara per andare in tournée negli Stati Uniti dove è attesa dalla bellissima Florida in cui, dal 25 al 28 luglio, i nerazzurri affronteranno impegni prestigiosi nella Florida Cup contro Arsenal, Everton e Millonarios. Lo confermano i profili social del club che mostrano il pullman pronto per la trasferta oltre oceano.

LEGGI ANCHE>>> Addio Inter, soldi freschi dal centrocampo | Cifre e dettagli