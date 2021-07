Inzaghi convince tutti: triplo acquisto per lo scudetto

Come rivela il Corriere dello Sport, l’Inter punta a rinforzarsi nonostante la grave crisi che ha investito il club. Il quotidiano rivela che Simone Inzaghi ha vinto la battaglia per non cedere nessun altro big, così da evitare un malcontento generale che già serpeggia tra i tifosi dopo la cessione di Hakimi. Inoltre, ha chiesto due tornanti per la mediana e un vice Lukaku, profili che Marotta sta cercando tra i possibili pretendenti sul mercato.

