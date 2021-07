Vecino vuole arrivare già pronto ad Appiano Gentile

Inter, il centrocampista Matias Vecino in attesa di raggiungere i suoi compagni ha voluto postare sul suo profilo Instagram le foto dei suoi allenamenti

Con il tecnico Antonio Conte non ha mai trovato il giusto feeling, che invece aveva avuto con Luciano Spalletti nei due anni in cui si era fatto apprezzare non solo per la ‘garra’ che metteva in campo, ma anche per le reti pesanti che aveva segnato. Ora con Simone Inzaghi potrebbe ritrovare, dopo il lungo stop dopo l’operazione della scorsa estate, molto spazio ed essere un’ottima alternativa per far rifiatare i compagni, oltre che un’arma in più. Il centrocampista Matias Vecino dopo la Copa America disputata con la sua Uruguay, sta per tornare a disposizione e sul suo profilo Instagram, ha voluto mostrare le fatiche che sta facendo in allenamento per farsi già trovare pronto quando tornerà ad Appiano Gentile, per mettersi a disposizione del nuovo allenatore.

Il calciatore nerazzurro non sarà solo, visto che la società meneghina sta per chiudere l’acquisizione del suo compagno in nazionale Nandez. Due ecuadoregni per un’Inter da combattimento.