Scamacca il vice Lukaku: l’Inter ci prova ma il Sassuolo spara alto

L’Inter pensa al vice Lukaku e sembra averlo individuato in Scamacca: come riporta il Corriere dello Sport, i nerazzurri sembrano voler puntare su di lui come attaccante di scorta del belga e possibile attaccante del futuro quando finirà l’era del belga. Scamacca è stato a lungo cercato anche da Juventus e Milan nel corso degli ultimi mesi ma prenderlo non sarà facile, visto che il Sassuolo chiede ben 25 milioni per l’addio a titolo definitivo.

