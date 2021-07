Nicolò Barella è ambito da molti dei più importanti top club europei. Tra questi c’è anche il Real Madrid, con Ancelotti che lo stima fin dai tempi di Cagliari

Non solo Lautaro, l’Inter è chiamata a trattare anche il rinnovo di Nicolò Barella. Il centrocampista classe ’97 ha un contratto con scadenza lontana, ovvero giugno 2024, ma come l’argentino uno stipendio (2,5 milioni) distante da quello dei calciatori più importanti della rosa di Simone Inzaghi. Inoltre è ambitissimo nell’Europa che conta, tra società inglesi – vedi Liverpool e Manchester United – ma anche francesi (Psg) e spagnole pronte a sfidarsi per accaparrarselo. Si parla per l’appunto pure del Real Madrid, dove è tornato Carlo Ancelotti, il quale è un suo grande estimatore fin dai tempi in cui militava nel Cagliari. Lo avrebbe voluto con sé al Napoli, ma la volontà del ragazzo di trasferirsi nella sua amata Inter ebbe la meglio. Barella vuole restare a Milano, ma chiaramente non potrà essere del tutto insensibile alle proposte che gli giungeranno sul tavolo.

Restando sul Real, Florentino Perez potrebbe garantirgli un super contratto da 7-8 milioni di euro a stagione, mentre al club di viale della Liberazione offrire sui 50 milioni di euro cash più una contropartita. Precisamente uno dei suoi tanti ‘scarti’, come per esempio l’attaccante serbo Jovic, seguito in passato da Ausilio e valutato sui 35 milioni.

Calciomercato Inter, Barella incedibile a meno di una proposta choc (senza contropartite)

Va detto che l’Inter non ha alcuna intenzione di privarsi del fresco Campione d’Europa, nei piani il futuro capitano, a meno ovviamente di una proposta da capogiro interamente cash.