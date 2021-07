Inter, due attaccanti e un terzino verso la cessione con la formula del prestito

Inter sempre al lavoro per sfoltire l’organico. Come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, i nerazzurri stanno per cedere Mulattieri in Serie B. Reduce da una buona stagione al Volendam, seconda divisione olandese, l’attaccante classe 2000 è diretto all’amico Crotone (che ha ‘regalato’ Cordaz) con la formula del prestito.

Restando in tema attaccanti, in partenza pure l’uruguagio Satriano. Messosi in luce nella prima uscita stagionale contro il Lugano, il 2001 sembra destinato a trasferirsi al Club Brugge ugualmente a titolo temporaneo. Per la ‘rosea’ l’accordo definitivo con i belgi potrebbe giungere nelle prossime settimane. In Belgio torna con certezza, invece, il terzino 19enne Persyn. Il ragazzo si trasferisce proprio al Brugge, in prestito con forse opzione d’acquisto. Stando alle ultime indiscrezioni in giornata effettuerà le visite mediche.