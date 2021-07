Arrivano conferme: Jovic può sbarcare a Milano, Ramadani al lavoro

Arrivano conferme in merito alla possibilità che Jovic possa sbarcare a Milano: secondo Tuttosport, il suo agente Fali Ramadani starebbe lavorando per trovare la miglior soluzione possibile per il suo assistito, ai margini nel Real. L’operazione potrebbe diventare particolarmente calda a pochi giorni dalla chiusura del mercato, quando il Real potrebbe accontentarsi di cederlo in prestito con diritto di riscatto.

