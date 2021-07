L’Inter vuole Pessina ma dal 2022: operazione tra un anno

Come riporta Tuttosport, l’Inter starebbe pensando a Pessina per il centrocampo. L’operazione, però, diventerebbe operativa nell’estate del 2022: non sarà semplice perché sulla sua futura vendita pende il 50% da destinare al Milan, come da accordi presi precedentemente con l’Atalanta al momento del suo trasferimento.

