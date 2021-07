Tra le priorità dell’Inter per le prossime settimane c’è anche il futuro di Marcelo Brozovic, che ha il contratto in scadenza tra un anno. Paratici ci fa un pensierino

Sulla lista delle cose da fare dell’Inter, oltre all’erede di Hakimi, c’è anche il futuro di Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato, tornato fondamentale nell’ultima annata alla corte di Antonio Conte, ha il contratto in scadenza a giugno 2022, e senza un rinnovo per tempo rischia di diventare un autentico caso, senza escludere anche l’addio a costo zero. Dopotutto il profilo del numero 77 nerazzurro fa gola a diversi club sia in Italia, che soprattutto all’estero, dove gode di un estimatore in particolare, vecchia ‘conoscenza’ del campionato di Serie A. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI

Calciomercato Inter, caso Brozovic: anche Paratici studia il colpo

Brozovic resta quindi sempre un caso per la questione contratto. Il centrocampista croato vorrebbe infatti un prolungamento da 6 milioni di euro e le big iniziano a fiutare il colpo a zero.

Tra le varie situazioni occhio pure al Tottenham con Paratici che è un suo grande estimatore e non a caso provò a prenderlo già ai tempi della Juve. Gli ‘Spurs’ possono accontentarlo con un contratto quadriennale da 6 milioni di euro a stagione. Una situazione che allo stato attuale delle cose andrebbe così ad escludere l’Inter, che rischia seriamente di perdere Brozovic.