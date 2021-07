Via de Vrij, dentro Vanheusden: sostituto in casa se parte l’olandese

La cessione di de Vrij potrebbe diventare realtà in casa Inter entro la fine dell’estate. Come rivelano i quotidiani sportivi, diversi club della Premier potrebbero offrire garantire una plusvalenza importante all’Inter. Tuttavia, i nerazzurri puntano a far crescere in Serie A il sostituto naturale Zinho Vanheusden prima di riportarlo a Milano: il 21enne belga si metterà in mostra nel Genoa così da fare esperienza nella nostra Serie A per ritornare a Milano da protagonista e sostituire – in caso di addio – l’ex Lazio.

