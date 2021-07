Calciomercato Inter: Lautaro Martinez non è ancora sicuro della sua permanenza in nerazzurro anche per il rinnovo fantasma. Tutti i dettagli

Lautaro Martinez non è ancora sicuro di essere un giocatore dell’Inter anche nelle prossime stagioni. Piace infatti a tanti club spagnoli, soprattutto Barcellona, Real Madrid e Atletico Madrid. Proprio i ‘Colchoneros’, nelle ultime settimane, si sono fatti avanti e potrebbero provarci fino all’ultimo per l’attaccante nerazzurro spendendo addirittura fino a 60 milioni di euro per il suo cartellino (soldi che il club iberico ricaverebbe da ben due cessioni). Non un’utopia, perché è infatti noto da tempo che l’agente dell’argentino, Alejandro Camano, flirta con le squadre spagnole incluso l’Atletico Madrid. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, futuro Lautaro: il rinnovo può fare la differenza

Lautaro Martinez potrebbe approdare già in questa sessione di mercato all’Atletico Madrid. Tuttavia, difficilmente l’Inter se ne vorrà privare a meno di offerte veramente irrinunciabili. Anche perché, le difficoltà per sostituirlo nell’immediato, non sarebbero affatto poche. Una chiave in tal senso, comunque, potrebbe essere la questione rinnovo.

Tutto sembra fatto da tempo, ma adesso la situazione pare ‘bloccata’ con il giocatore che presto tornerà ad allenarsi in gruppo, questa volta allenato da Simone Inzaghi. Una cosa però è certa. A causa delle difficoltà economiche dei nerazzurri, trattenere un giocatore del genere è sempre difficile: soprattutto quando alla porta suona il ‘Cholo’ Simeone.