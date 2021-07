Dal Pino: “Continueremo a chiedere che il green pass garantisca l’accesso incondizionato”

Inter, il presidente della serie A Paolo Dal Pino ha raggelato dirigenti e tifosi confermando che difficilmente si potrà tornare a riempire gli stadi sin dalla prima giornata di campionato

Il presidente della serie A Paolo Dal Pino, è stato intervistato all’uscita dal Consiglio Federale in Via Allegri. La domanda ha riguardato la possibile riapertura completa degli stadi e la risposta del massimo dirigente del calcio italiano, ha gelato gli entusiasmi. Queste le sue parole riprese dall’Ansa: “Siamo ancora lontani dall’obiettivo di avere gli stadi aperti senza limitazioni per i possessori di green pass. Il dialogo con CTS e Governo è costante perché riteniamo i vincoli attuali troppo penalizzanti per il nostro sport, che si svolge in ambienti all’aperto e con tifosi verificati al loro ingresso“. Poi ha voluto dare un ulteriore spiegazione dicendo: “Vediamo incongruenze rispetto ad altre situazioni, visto che il green pass rappresenta il lasciapassare continueremo a chiedere che garantisca l’accesso incondizionato“. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Queste parole rattristeranno sia i dirigenti dei club calcistici che hanno bisogno, vista la situazione, di incassare nuovamente dalla vendita dei biglietti per risanare le casse dei club, sia gli stessi tifosi che non riescono più a vedere i loro beniamini dal vivo da un anno e mezzo, a parte gli ultimi europei, appena vinti dalla Nazionale italiana, che hanno visto finalmente persone gremire gli spalti.