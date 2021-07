Alonso resiste a sinistra ma deve essere ceduto Perisic

Come rivela Tuttosport, l’Inter corre a sinistra per trovare un nuovo innesto: si tratta di Alonso del Chelsea, per il quale i londinesi continuano a resistere. Tuttavia, se si arriverà a questa possibilità, i nerazzurri devono cedere necessariamente Perisic per fargli spazio: in questo senso sarà importante capire quanti margini di manovra ci saranno per queste due operazioni di mercato.

