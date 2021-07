Inter: Arturo Vidal ha fatto ritorno in nerazzurro e lo ha fatto quasi ‘promuovendosi’ anche per la prossima stagione ormai imminente

Addio Vidal? Macché. Lo stesso centrocampista cileno, tornato all’Inter dopo Copa America e vacanze, ha spiegato che vuole rimanere ancora nerazzurro e giocarsi le sue carte con il neo tecnico della ‘Beneamata’ Simone Inzaghi:

LEGGI ANCHE>>> Inzaghi fregato dalla Juve | Scambio e Inter tagliata fuori

“Non ho avuto un anno tanto bello, ho perso 2-3 mesi per dei problemi fisici. Voglio essere al cento per cento, voglio far vedere chi è Vidal. Ho parlato con la società, loro hanno tanta fiducia in me, io in loro. Voglio lavorare al massimo. L’anno scorso abbiamo vinto lo scudetto, quest’anno dobbiamo rivincere e andare fino in fondo in Champions League“.