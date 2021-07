DIRETTA Amichevole LIVE, Inter-Crotone | Segui la cronaca in tempo reale

Interlive.it vi offre il friendly match del ‘Suning Centre’ tra l’Inter di Inzaghi e il Crotone di Modesto in tempo reale

L’Inter ospita il Crotone ad Appiano Gentile in una amichevole precampionato che rimpiazza le gare gare americane. Per i nerazzurri di Simone Inzaghi si tratta del quarto test match: dopo la vittoria ai rigori contro il Lugano e le goleade contro Pro Vercelli e Pergolettese, è tempo di confrontarsi con un avversario più importante. I calabresi di Modesto, retrocessi in Serie B, puntano infatti alla pronta risalita. Interlive.it vi offre la sfida del Suning Training Centre in tempo reale.