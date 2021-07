Da Calhanoglu a Satriano e Vulic, ecco le formazioni ufficiali del match amichevole Inter-Crotone di scena ad Appiano alle ore 18

Sono ufficiali le formazioni di Inter-Crotone, amichevole di scena ad Appiano alle ore 18. Mister Inzaghi lancia dall’inizio Calhanoglu ma anche Nainggolan, in procinto di andar via. In difesa c’è de Vrij, solo panchina invece per Lukaku: la coppia d’attacco sarà composta da Pinamonti e dal baby Satriano, oggetto del desiderio di tanti club, compreso dello stesso Crotone. I calabresi di Modesto partono col 3-4-2-1, Borello e Rojas alle spalle di Kargbo. Parte dalla panchina il neo arrivato, proprio dall’Inter, Mulattieri.

Formazioni UFFICIALI Inter-Crotone

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 de Vrij, 11 Kolarov; 36 Darmian, 44 Nainggolan, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 32 Dimarco; 48 Satriano, 99 Pinamonti. A disp.: 21 Cordaz, 99 Radu, 9 Lukaku, 12 Sensi, 13 Ranocchia, 16 Salcedo, 18 Agoumé, 22 Vidal, 41 Nunziatini, 42 Moretti, 45 Sottini, 46 Zanotti, 47 Carboni. All.: Simone Inzaghi.

CROTONE (3-4-2-1): 12 Festa; 3 Nedelcearu, 6 Marrone, 5 Mondonico; 29 Rispoli, 21 Zanellato, 16 Vulic, 17 Molina; 8 Borello, 20 Rojas; 24 Kargbo. A disp.: Saro, D’Aprile, Tutyskinas, Zak, Ranieri, Yakubiv, Giannotti, Bruzzaniti, Petriccione, Juwara, Nanni, Mulattieri. All.: Francesco Modesto.