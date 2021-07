Il rinnovo di Marcelo Brozovic resta tra le priorità da risolvere nell’immediato futuro in casa Inter. Il prolungamento del croato è fondamentale e senza si rischia l’addio questa estate

Nella scala delle priorità di casa Inter un posto speciale lo occupa anche Marcelo Brozovic, centrocampista croato che è risultato fondamentale anche alla corte di Antonio Conte. Divenuto vero e proprio play basso davanti alla difesa, l’ex Dinamo Zagabria dovrebbe essere un tassello imprescindibile anche con Inzaghi, ma le strategie nerazzurre sono anche legate al buon esito o meno delle trattative per il rinnovo contrattuale. L’accordo con Brozovic scadrà infatti la prossima estate, e un calciatore della sua importanza non può arrivare ad un anno dalla chiusura del contratto. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI

Calciomercato Inter, Brozovic caccia al rinnovo: senza si rischia lo scambio

Nel mese di agosto la stessa Inter proverà a lavorare sul rinnovo di Brozovic per evitare brutte sorprese. Senza accordo non si può escludere una cessione in extremis dello stesso centrocampista della Croazia.

In questo caso ad un anno dalla scadenza occhio al ritorno in auge del solito Paris Saint Germain, che ha potenziato la mediana anche con Wijnaldum e che potrebbe mettere sul piatto ancora una volta uno scambio con l’argentino Leandro Paredes.